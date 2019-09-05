Kuşadası Körfezi’nde 83 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde görevli sahil güvenlik botu tarafından Dip Burun açıklarında Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan hareket halindeki 2 lastik bot tespit edildi. Durdurulan lastik bot içerisindeki 82 Suriye ve 1 Fildişi Sahili uyruklu olmak üzere toplam 83 düzensiz göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan düzensiz göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi.