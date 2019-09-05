Kuşadası Körfezi’nde 83 düzensiz göçmen yakalandı
Kuşadası Körfezi’nde iki lastik bot ile yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 31’i çocuk, 22’si kadın 83 düzensiz göçmen yakalandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde görevli sahil güvenlik botu tarafından Dip Burun açıklarında Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan hareket halindeki 2 lastik bot tespit edildi. Durdurulan lastik bot içerisindeki 82 Suriye ve 1 Fildişi Sahili uyruklu olmak üzere toplam 83 düzensiz göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan düzensiz göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi.
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