Kuşadası'nda 21 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 21 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Davutlar Mahallesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti. Durdurulan lastik bottaki Irak uyruklu 7'si çocuk 21 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alındı. Kıyıya çıkartılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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