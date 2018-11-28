Kuşadası’nda 3 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekiplerinin yapmış olduğu çalışmada 2 ayrı dolandırıcılık ve hakaret suçlarından aranan O.Ö. isimli zanlı yakalandı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan zanlı, adli makamlara sevk edildi.
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