Kuşadası’nda 3 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekiplerinin yapmış olduğu çalışmada 2 ayrı dolandırıcılık ve hakaret suçlarından aranan O.Ö. isimli zanlı yakalandı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan zanlı, adli makamlara sevk edildi.