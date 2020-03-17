17 Mart 2020 Salı 12:21 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 12:24

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs ile mücadele kapsamında basın toplantısı düzenledi. Vatandaşları almaları gerek tedbirler konusunda uyaran Bakan Koca, toplantı sonrasında bir gazeteciye verdiği cevapla sosyal medyada çok sayıda olumlu yorum aldı.

'KUSURA BAKMA KIZIM'

Bakan Koca'ya kendilerine mikrofon dağıtılmadığı için sitemde bulunan gazeteci, sert bir üslupla "Bundan sonra mikrofon dağıtabilirseniz eğer gazetecilere böyle atlamak zorunda kalmayız" ifadelerini kullandı.

Koca ise gülümseyerek 'Kusura bakma kızım' dedi.

Sağlık Bakanı'nın muhabire verdiği cevap sosyal medyada da çok sayıda kişinin dikkatini çekti. İşte sosyal medyadaki o tepkilerden bazıları: