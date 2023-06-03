Küsurat partilerden büyük vurgun! 38 vekil CHP'den ayrıldı

TBMM'de 28 Dönem, milletvekillerin yemin etmesiyle resmen başladı. 600 milletvekili kürsüye çağrılıp tek tek yemin ederken, Meclis Başkanı görevini geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli'ye devreden Mustafa Şentop, eski TBMM başkanları için ayrılan locadan Genel Kurul'u takip etti. Cumartesi günü yemin edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan da töreni locadan izledi.
38 VEKİL CHP'DEN KENDİ PARTİLERİNE DÖNDÜ
Yemin töreni esnasında TBMM'de ilginç görüntüler de kaydedildi. CHP listelerinden seçilerek parlamentoya giren İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti milletvekilleri yemin töreni öncesi CHP grubundan ayrıldı. Meclis'teki törende yemin için kürsüye çıkan milletvekillerinin tanıtım yazılarında kendi partilerinin isminin yazdığı görüldü.
YSP'DEN İKİ VEKİL EMEP'E GEÇTİ
Öte yandan Yeşil Sol Parti'de de (YSP) benzer anlar yaşandı. YSP listelerinden seçime giren Emek Partisi'nden iki milletvekili HDP grubundan ayrılarak kendi partilerine döndü. EMEP'e dönen milletvekillerin adları da TBMM internet sitesinde EMEP milletvekili olarak kayıtlara girdi.
GELECEK PARTİSİ
Gelecek Partisi - Mustafa Nedim Yamalı
Gelecek Partisi - Serap Yazıcı Özbudun
Gelecek Partisi - Cemalettin Kani Torun
Gelecek Partisi - Sema Silkin Ün
Gelecek Partisi - Selim Temurci
Gelecek Partisi - İsa Mesih Şahin
Gelecek Partisi - Doğan Demir
Gelecek Partisi - Mustafa Bilici
Gelecek Partisi - Hasan Ekici
Gelecek Partisi - Selçuk Özdağ
DEVA PARTİSİ
DEVA Partisi - Sadullah Ergin
DEVA Partisi - Sadullah Kısacık
DEVA Partisi - İdris Şahin
DEVA Partisi - Burak Dalgın
DEVA Partisi - Ertuğrul Kaya
DEVA Partisi - Medeni Yılmaz
DEVA Partisi - Mustafa Yeneroğlu
DEVA Partisi - Evrim Rızvanoğlu
DEVA Partisi - Elif Esen
DEVA Partisi - Hasan Karal
DEVA Partisi - Seda Kaya Ösen
DEVA Partisi - Selma Aliye Kavaf
DEVA Partisi - Mehmet Emin Ekmen
DEVA Partisi - Cem Avşar
SAADET PARTİSİ
Saadet Partisi - Mesut Doğan
Saadet Partisi - Şerafettin Kılıç
Saadet Partisi - Mehmet Atmaca
Saadet Partisi - Necmettin Çalışkan
Saadet Partisi - Birol Aydın
Saadet Partisi - Mustafa Kaya
Saadet Partisi - Bülent Kaya
Saadet Partisi - Mahmut Arıkan
Saadet Partisi - Hasan Bitmez
Saadet Partisi - Mehmet Karaman
DEMOKRAT PARTİ
Demokrat Parti - Cemal Enginyurt
Demokrat Parti - Haydar Altıntaş
Demokrat Parti - Mehmet Salih Uzun
İYİ PARTİ
İYİ Parti - Ahmet Ersagun Yücel