Dün akşam saatlerinde başlamıştı, ve kontrol altına alındı

Kütahya Valisi: Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Kütahya Valisi Toraman, Tavşanlı'daki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
- DHA
Kütahya Valisi Ömer Toraman, Tavşanlı'daki dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Vali Toraman, soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
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