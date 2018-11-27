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Kütahya'da 4 gasp şüphelisinden 2'si tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 kişinin cep telefonunu ve altın bileziğini gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

  • DHA
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Şabandede Mesire Alanı'nda otomobilde oturan M.E. ve Z.A., cep telefonlarının ve 1 altın bileziklerinin gasbedildiğini belirterek olayı jandarmaya bildirdi. Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışmalar sonucunda, gasp şüphelileri E.K. (27), S.Ç. (20), E.T. (18) ve A.Y.'yi (17) evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına aldı.
 
 
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.K. ile S.Ç. tutuklanırken, E.T. ve A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

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