Kütahya'da altyapı kazısında tarihi sütunlara rastlandı

Alınan bilgiye göre, Köprücek köyü yakınlarındaki Ören mevkisinde yürütülen altyapı kazı çalışmaları sırasında, üzerinde Antik Çağ'a ait figürler ve yazıların bulunduğu yaklaşık 2 metre boyunda iki taş sütun ortaya çıktı.

Bunun üzerine kazı çalışmalarına ara verildi, durum Kütahya Müze Müdürlüğü yetkililerine aktarıldı.

Kazı alanına gelen jandarma ekipleri de sütunların zarar görmemesi için güvenlik önlemi aldı.