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Kütahya'da araçtan atılan gözlük kutusundan uyuşturucu çıktı

Kütahya'da seyir halindeki araç dur ihtarına uymadı. 2 şüphelinin bulunduğu araçtan atılan gözlük kutusu içerisinde uyuşturucu ele geçirildi.

IHA11 Haziran 2022 Cumartesi 09:25 - Güncelleme:
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Kütahya'da "dur" ihtarına uymayan 2 şüphelinin bulunduğu ve bir kişinin firar ettiği araçtan atılan gözlük kutusu içerisinde uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen müşterek çalışma neticesinde, Bursa'dan Tavşanlı ilçesine bir araçla ticaret maksadıyla uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Yapılan takip sonucu bahse konu araca sabaha karşı Domaniç ilçesi Tavşanlı güzergahında oluşturulan polis uygulama noktasında "dur" ihtarında bulunuldu. "Dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan aracın tekerleri kapan kullanılarak gayri faal hale getirildi. Ancak araç bu şekilde yola devam ederek uygulama noktasından yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta ormanlık alan içerisinde çalışır vaziyette ele geçirildi.

Olay yerinden kaçan 2 şüpheliden biri yakalanırken, araç çevresini kontrol eden polis ekipleri yere atılı vaziyette bulunan gözlük kutusu içerisinde, 57 gram metamfetamin,1,5 gram esrar, 4 adet sentetik ecza ve uyuşturucu madde, paketlemede kullanılan alüminyum folyo, araç içerisinde yapılan aramada ise, uyuşturucu satışından temin edildiği düşünülen 3 bin 725 TL, 310 Amerikan Doları,1 adet şarjör ve 3 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli S. B. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

Şüpheli şahıs mevcutlu olarak adli makamlara çıkarılmak üzere gözaltına alınırken, firari Y. K. isimli şahsı yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

  • Kütahya
  • uyuştyurucu
  • Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

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