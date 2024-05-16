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Kütahya'da babaannesinin evine zorla giren torun kelepçelenerek gözaltına alındı

Kütahya'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen babaannesinin evine giren torun, polis ekibinin müdahalesiyle evden çıkarıldı.

AA16 Mayıs 2024 Perşembe 19:44 - Güncelleme:
Kütahya'da babaannesinin evine zorla giren torun kelepçelenerek gözaltına alındı
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Gaybi Efendi Mahallesi 2. Çiçek Sokak'ta Sultan A'nın (70) evine zorla giren Mustafa A'nın (24), evden çıkmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polisin ikna çabasına rağmen evden çıkmamakla direnen Mustafa A'ya, binaya giren Asayiş Şubesi ekipleri tarafından biber gazı kullanılarak müdahale edildi.

Evden çıkarılan ve kelepçelenerek gözaltına alınan Mustafa A'nın, babaannesine sürekli şiddet uyguladığı, bu nedenle de hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

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