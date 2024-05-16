Gaybi Efendi Mahallesi 2. Çiçek Sokak'ta Sultan A'nın (70) evine zorla giren Mustafa A'nın (24), evden çıkmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polisin ikna çabasına rağmen evden çıkmamakla direnen Mustafa A'ya, binaya giren Asayiş Şubesi ekipleri tarafından biber gazı kullanılarak müdahale edildi.

Evden çıkarılan ve kelepçelenerek gözaltına alınan Mustafa A'nın, babaannesine sürekli şiddet uyguladığı, bu nedenle de hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.