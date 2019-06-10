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Kütahya'da bir çiftlikte çıkan yangında 500 hindi telef oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki hindi üretim çiftliğinde çıkan yangında yaklaşık 500 hindi telef oldu.

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Alınan bilgiye göre, Tepecik beldesi yakınlarındaki Hakan Şahin'e ait hindi üretim çiftliğinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
 
Yangın kısa sürede yaklaşık 500 hindinin bulunduğu kümese sıçradı.
 
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir saat süren çalışma sonucunda alevleri kontrol altına aldı.
 
Yaklaşık 500 hindinin telef olduğu yangının, yıldırım düşmesi sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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