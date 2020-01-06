06.01.2020 09:40 - Güncelleme: 06.01.2020 09:40

Kütahya'da bugün okullar tatil mi? Kütahya hangi ilçelerde okullar tatil edildi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Soğuk havalar yurdun büyük kesimini etkisi altına alırken Meteoroloji'den peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada ise gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile tipinin kesintisiz sürdüğü ifade edildi. Kütahya okul tatili hakkında valilikten beklenen açıklama geldi.

KÜTAHYA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada ise gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile tipinin kesintisiz sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Merkez ilçe, Aslanapa ve Gediz ilçelerinde taşıma merkezi okullar; Şaphane, Hisarcık ve Çavdarhisar ilçelerinde tüm eğitim kurumları ile Emet ilçesindeki temel eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul) eğitime bir gün ara verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

KÜTAHYA HAVA DURUMU

Kar yağışının en çok görüleceği illerimizden biri olan Kütahya, hafta başından itibaren beyaz örtüyle örtülecek. Pazar gecesi dahil olmakla birlikte 8 ocak çarşamba gününe kadar kar yağışı etkili bir şekilde devam edecek.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Konya, Karaman ve Niğde'nin güney ilçeleri ile Toroslar mevkiinde yoğun kar (20 cm ve üzeri), Batı Akdeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, İzmir, Konya, Karaman, Niğde, Isparta, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Adana, Mersin çevreleri ile Antalya ve Çanakkale'nin doğu, Balıkesir’in batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100-200 kg/m²) olması bekleniyor.