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Kütahya'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

AA8 Ekim 2021 Cuma 22:01 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 22:02
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Balıköy beldesi yakınlarında, Kışlademirli mevkisindeki karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın söndürme helikopterlerinin de müdahale ettiği yangın, karadan da çok sayıda ekiple kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine, akşam saatlerinde çıkan yangının erken müdahaleyle büyümesinin önüne geçildiğini söyledi.

Keskin, "Yangın, Değirmisaz tren hattı güzergahında 5 ayrı noktada başladı. Yangın ihbarının hemen ardından bölgeye giden arazözlü ekiplerimiz karadan, 4 helikopter havadan yangına müdahale etti. Havanın kararmasıyla helikopterler çalışmalarını tamamlayarak bölgeden ayrıldı. Yaklaşık 4 hektar alanda etkili olan yangın kısmen kontrol altına alındı." diye konuştu.

Keskin, yangının tamamen kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

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