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Kütahya'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Kütahya ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 11 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri düzenledikleri eş zamanlı operasyonla, terör örgütü üyesi olmakla suçlanan, aralarında öğretmenlerin de olduğu S.K., A.Ş., İ.A., Ü.N., Y.Y., M.I., M.Ö., N.T., M.M. ve M.F.K isimli 10 kişiyi  gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin sorgulamasının devam ettiği öğrenildi. 
 
 
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ise yine hakkında yakalama kararı bulunan  A.K. isimli avukat, Kütahya'da yakalandı. Gözaltına alınan avukat A.K. yapılan sorgulamanın ardından Konya'ya gönderildi. 
 

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