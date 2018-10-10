Kütahya'da FETÖ/PDY operasyonun da 10 şüpheli gözaltına alındı
Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 2'si kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen aralarında esnaf, mesleklerinden ihraç edilmiş öğretmen ve hemşirelerin de olduğu 10 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, N.T. ve M.M. isimli kadınlar ile S.K, İ.A, M.Ö, Y.Y, M.F.K, A.Ş, M.I. ve Ü.N. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Öte yandan, bazı zanlıların, ByLock kullandıkları belirlendi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.