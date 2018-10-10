Kütahya'da FETÖ/PDY operasyonun da 10 şüpheli gözaltına alındı

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen aralarında esnaf, mesleklerinden ihraç edilmiş öğretmen ve hemşirelerin de olduğu 10 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, N.T. ve M.M. isimli kadınlar ile S.K, İ.A, M.Ö, Y.Y, M.F.K, A.Ş, M.I. ve Ü.N. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, bazı zanlıların, ByLock kullandıkları belirlendi.