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Kütahya'da kamyonet şarampole devrildi: 6 yaralı

Kütahya'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu biri bebek 6 kişi yaralandı.

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 Kimliği henüz belirlenemeyen İran uyruklu sürücünün kullandığı 06 MM 787 plakalı kamyonet, Kütahya-Eskişehir karayolunun 13. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile biri bebek 5 İran uyruklu yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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