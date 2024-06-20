Kütahya'da kaybolan gençle ilgili acı gerçek ortaya çıktı

Bölcek Mahallesi'nde sulama kanalında motosikletin yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler yaptıkları incelemede öldüğünü belirledikleri sürücünün, kayıp Mehmet Sadık Arslan (25) olduğunu tespit etti.

Arslan'ın en son saat 22.30'da olay yeri yakınındaki akaryakıt istasyonundan motosikletine benzin aldığı belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince sulama kanalından çıkarılan gencin cansız bedeni, Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.