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Kütahya'da kaza! 1'i ölü 4 yaralı

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA20 Haziran 2024 Perşembe 07:02 - Güncelleme:
Kütahya'da kaza! 1'i ölü 4 yaralı
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Aziz Erçoban (25) idaresindeki 43 SE 162 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Ulusoy Kavşağı'nda aynı yönde giden Yakup Yıldız'ın (50) kullandığı 06 EC 4436 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yıldız'ın kullandığı araçta bulunan kayınvalidesi Cemile Yalçıner'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki Belkız Yıldız (50) ve Hülya Gülsever 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşamını yitiren Yalçıner'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

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