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Kütahya'da kaza! Sürücünün eşi hayatını kaybetti

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA9 Temmuz 2024 Salı 12:51 - Güncelleme:
Kütahya'da kaza! Sürücünün eşi hayatını kaybetti
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Naim Ş. idaresindeki 43 AAC 619 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 17. kilometresindeki Yoncalı Kavşağı'nda, Mehmet Ali Şahan'ın (64) kullandığı 35 YMB 90 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobilde bulunan sürücünün eşi Emine Şahan'ın (64) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ile eşiyle aynı ismi taşıyan 16 yaşındaki torunu Emine Şahan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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