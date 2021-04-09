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Kütahya'da narkotik operasyonu: 7 gözaltı

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA09 Nisan 2021 Cuma 23:55 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 23:58
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İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zığra Mahallesi yakınlarındaki iki otomobilde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, içinde şüphelilerin bulunduğu iki otomobili Alayunt köyü yol ayrımında durdurdu.

Araçlarda ve şüphelilerin üst aramasında, 30 gram tütünle karıştırılmış uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A. (27), A.T. (32), İ.C. (20), N.Ç. (28), Y.A. ( 24), M.İ. (23) ve O.K. (29) İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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