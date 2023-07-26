Kütahya'da orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada yangına, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı, 8 dozer ile çevre il ve ilçelerden de bölgeye sevk edilen 11 belediyenin itfaiye aracı, su tankeri ve 5 yer ekibi olmak üzere 220 personelle müdahale sürüyor. Yangına bir helikopterinde havadan söndürme çalışmalarına katıldığı ifade edildi.

Bu arada, yangın bölgesinin bulunduğu yakın köylerde vatandaşların evlerine girmemeleri hususunda uyarılarda bulunuluyor.

Öte yandan Gevrekler köyünün mezarlığına kadar ulaşan alevler vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar, mezarların zarar görmemesi için yoğun çaba sarf etti.