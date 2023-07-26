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Kütahya'da orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Gevrekler köyü yakınlarında çıkan orman yangınına 3 saattir havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

AA26 Temmuz 2023 Çarşamba 18:12 - Güncelleme:
Kütahya'da orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor
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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada yangına, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı, 8 dozer ile çevre il ve ilçelerden de bölgeye sevk edilen 11 belediyenin itfaiye aracı, su tankeri ve 5 yer ekibi olmak üzere 220 personelle müdahale sürüyor. Yangına bir helikopterinde havadan söndürme çalışmalarına katıldığı ifade edildi.

Bu arada, yangın bölgesinin bulunduğu yakın köylerde vatandaşların evlerine girmemeleri hususunda uyarılarda bulunuluyor.

Öte yandan Gevrekler köyünün mezarlığına kadar ulaşan alevler vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar, mezarların zarar görmemesi için yoğun çaba sarf etti.

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