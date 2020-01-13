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Kütahya'da ormanlık alanda mahsur kalan belediye başkanı ve 2 işçi kurtarıldı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, su hattındaki arızayı gidermek için gittikleri ormanlık alandaki karda mahsur kalan ve donma tehlikesi yaşayan belde belediye başkanı ile 2 işçi ekipler tarafından kurtarıldı.

AA13.01.2020  07:19 - Güncelleme: 13.01.2020  07:19

Alınan bilgiye göre, su hattındaki arıza nedeniyle iki gündür Ilıcaksu Mahallesi'ne su verilemesi üzerine Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, iki belediye işçisiyle dün öğle saatlerinde sorunun giderilmesi için 15 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alandaki Demirli mevkisine gitti.

Başkan ve işçilerin akşam saatlerinde dönmemesi ve telefonlarına da ulaşılamaması üzerine durum İlçe Jandarma Komutanlığına bildirildi.

Arama ve kurtarma çalışması için belde sakinleriyle birlikte ormanlık bölgeye giden jandarma ekipleri, 3 saat sonra başkan ve iki belediye işçisine ulaştı.

Donma tehlikesi geçiren Başkan Taşgın ve işçiler Coşkun Aztekin ve Ramazan Gültekin, ekiplerce kurtarılarak Domaniç İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Başkan Taşgın, gazetecilere yaptığı açıklamada, su hattındaki arızayı gidermek için yola çıktıklarını, hava kararınca da kardan dolayı dönemediklerini söyledi.

Yolun bir kısmını kepçe ile gittiklerini belirten Taşgın, "Ancak yoğun kardan dolayı kepçe ilerleyemediği için yolun kalan kısmını yürüdük. Yaklaşık 5 saat yürüdükten sonra arızayı bulduk ve tamir ettik. Akşam olduğunda ise telefonlarımızın şarjının bitmesinden dolayı kimseden yardım isteyemedik." dedi.

Tedavi altına alınan Başkan Taşgın ve iki belediye işçisinin, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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