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Kütahya'da PKK/KCK operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı

Kütahya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

AA18 Mayıs 2024 Cumartesi 23:25 - Güncelleme:
Kütahya'da PKK/KCK operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, PKK/KCK'ya üye oldukları ve terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenenlerin adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, ruhsatsız tabanca, dijital materyaller, suç unsuru içeren yazışmalar ile vergi kaçakçılığına yönelik belgeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.S, V.Ş, A.K, B.K, N.K, Ö.B, E.D, T.D, M.K, İ.B, İ.B. ve S.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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