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Kütahya'da 'sınav jokeri' operasyonu

Kütahya'da, başkasının yerine Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) giren ve 'joker' diye tabir edilen 3 üniversite öğrencisi ile bu kişileri organize ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine, KPSS'ye giren ancak başarısız olan bazı kişilerin yerine "joker" diye tabir edilen şahısların sınavlara girmesini sağlayan şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, para karşılığı "joker" oldukları ileri sürülen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencileri G.B. (19), H.K.G. ve H.K.A. ile bu kişileri organize ettikleri tespit edilen A.B. ve M.Ç. yakalandı.

Evlerde yapılan aramalarda sahte evraklar ele geçirildi.

Bu arada, 17 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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