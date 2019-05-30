28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8979
  • 6,5809
  • 242.764
  • 88.898
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kütahya'da sokak ortasında baba şiddeti, 2 oğlunu tekme tokat dövdü

Kütayha'da inşaat işçisi baba, 6 ve 8 yaşındaki 2 oğlunu komşularının evlerinin önüne yumurta attıkları gerekçesiyle sokak ortasında tekme tokat dövdü. Mahalle sakinleri tarafından şiddet anlarının anbean kaydedildiği olayın ardından gözaltına alınan baba, mahkemece adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı. 2 çocuk ise devlet korumasına alındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İnşaat işçisi İbrahim S. (43), dün oğulları M.E.S. (8) ile M.S.'yi (6), komşularının evlerinin önüne yumurta attıkları gerekçesiyle Gaybiedendi Mahallesi Fırat Sokak'ta tekme tokat dövdü. Babanın çocuklarına uyguladığı şiddeti, mahalle sakinleri cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi. Ardından da polisi arayarak, bulundu.
 
 
Kısa sürede sokağa gelen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, oğullarını döven baba İbrahim S.´yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden sonra karakola götürülerek, ifadesi alınan İbrahim S., çocuklarını dövmediğini iddia etti. Oğullarına yola yumurta attıkları için sadece kızdığını ardından da eve götürüp, nasihatta bulunduğunu savundu.
 
Bu sabah adliyeye sevk edilen İbrahim S., adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.
 
 
Baba şiddetine maruz kalan 2 kardeş ise savcılık talimatıyla, devlet koruması altına alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

CHP´li İmamoğlu vatandaşı azarladı: Ukalalık yapma bana!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başpapazdan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Başpapazdan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Korkunç olay! Türk askeri kurtardı

Korkunç olay! Türk askeri kurtardı

WhatsApp'a iki özellik birden

WhatsApp'a iki özellik birden

Giresun Üniversitesi Rektörü Coşkun görevinden istifa etti

Giresun Üniversitesi Rektörü Coşkun görevinden istifa etti

Yakalanan terörist: Dağda iffetten eser kalmadı

Yakalanan terörist: Dağda iffetten eser kalmadı

Karaman'da şok görüntü: Gölün kenarında oluştu

Karaman'da şok görüntü: Gölün kenarında oluştu

Pedofili skandalında 'Kaftancıoğlu' detayı

Pedofili skandalında 'Kaftancıoğlu' detayı

Tepki çeken görüntülerin ardından gözaltına alındı

Tepki çeken görüntülerin ardından gözaltına alındı
 

POPÜLER HABERLER

PKK´lı teröristler böyle teslim oldu

PKK´lı teröristler böyle teslim oldu

Bu adaya insanlar giremiyor

Bu adaya insanlar giremiyor

Nefes kesen o anlar

Nefes kesen o anlar

Türkiye'de ilk olacak, yüzde 90'ı tamamlandı

Türkiye'de ilk olacak, yüzde 90'ı tamamlandı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA