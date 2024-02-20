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Kütahya'da tefeci operasyonu: 9 gözaltı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce eş zamanlı olarak düzenlenen tefeci operasyonunda 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 500 bin TL değerindeki ipotek belgesi ve toplam 368 bin TL değerindeki 11 adet senede el konuldu.

İHA20 Şubat 2024 Salı 00:59 - Güncelleme:
Kütahya'da tefeci operasyonu: 9 gözaltı
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ortak çalışmaları sonucunda tefecilik suçunu önlemeye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Y.Y., D.Ş., H.S.D., C.D., Ç.İ., B.E., E.C., A.C.C. ve E.C. isimli şüpheli şahısların ikamet, iş yeri, üzerlerine kayıtlı araçlarda eş zamanlı yapılan aramalarda, 1 adet 500 bin TL değerindeki ipotek belgesi (arsa) ve toplam 368 bin TL değerindeki 11 adet senede el konuldu.

9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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