İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2024 Perşembe / 14 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6811
  • EURO
    35,1871
  • ALTIN
    2457.64
  • BIST100
    10625.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kütahya'da trafik kazası: 2 ölü

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA20 Haziran 2024 Perşembe 13:04 - Güncelleme:
Kütahya'da trafik kazası: 2 ölü
ABONE OL

Aziz Erçoban (25) idaresindeki 43 SE 162 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Ulusoy Kavşağı'nda aynı yönde giden Yakup Yıldız'ın (50) kullandığı 06 EC 4436 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yıldız'ın kullandığı araçta bulunan Cemile Yalçıner'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki Belkız Yıldız (50) ve Hülya Gülsever, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ölen Yalçıner'in kızı Hülya Gülsever de hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cemile Yalçıner'in cansız bedeni de olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.