14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8506
  • 6,522
  • 277.835
  • 111188
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kütahya'da yanlışlıkla vurduğu kadından özür dileyen şüpheli tutuklandı

Kütahya´da borç verdiği 15 bin lirayı tahsil etmek için buluştuğu H.D.´ye tüfekle ateş ederken, tesadüfen yoldan geçen Melek B.´yi yaralayan ve 'Abla kusura bakma seni yanlışlıkla vurdum' diyen şüpheli Kadir Tepeçay (27), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kütahya´da inşaat işçisi olan Kadir Tepeçay, yeğeni M.A.Y.´nin cezaevinden arkadaşı olan H.D.´ye bir süre önce 15 bin lira borç verdi. Aradan geçen zamanda parasını alamayan Kadir Tepeçay ve yeğeni M.A.Y., Ziraat Mahallesi Ray Sokak'ta H.D. ile buluşmak için anlaştı. Şüpheli Tepeçay buluşma sırasında yanında getirdiği av tüfeği ile koşarak H.D.´ye doğru ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalardan biri tesadüfen olay yerinden geçen Melek B.´ye isabet etti. Melek B. yere yığılırken, Kadir Tepeçay ise "Abla kusura bakma yanlışla seni vurdum" diyerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Melek B.'yi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Melek B., tedavisinin ardından taburcu edildi. 
 
 
TUTUKLANDI
 
 
Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine teslim olan şüpheli Kadir Tepeçay, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde ,H.D.´ye verdiği 15 bin lirayı geri alamadığını anlatan Tepeçay, "O gün buluşmak için gittik beni görünce kaçmaya başladı. Ben de arabadaki ruhsatsız tüfek ile peşinden koşarak iki el ateş ettim. Tüfekten çıkan saçmalardan bazıları mahallede tanımadığım bir kadına isabet etmiş. Benim niyetim kadını vurmak değildi" dediği öğrenildi.
 
 
Şüpheli Tepeçay, çıkarıldığı mahkemece `kasten yaralama´ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İşte terörist geçişini engelleyen Risk Analiz Birimi ekipleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dar gelirliye 100 bin konut! İl ve ilçelerin listesi duyuruldu

Dar gelirliye 100 bin konut! İl ve ilçelerin listesi duyuruldu

Bakanlık bu görüntülerle duyurdu: Komandolarımız tespit etti

Bakanlık bu görüntülerle duyurdu: Komandolarımız tespit etti

İran'dan 'hazırız' mesajı: Top ABD'nin sahasında

İran'dan 'hazırız' mesajı: Top ABD'nin sahasında

Bakan Pekcan'dan 'döviz kredisinde indirim' müjdesi

Bakan Pekcan'dan 'döviz kredisinde indirim' müjdesi

Vergi borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

Vergi borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

Şırınga çikolatadan hayatını kaybetmişti... Doktorun ifadesi ortaya çıktı

Şırınga çikolatadan hayatını kaybetmişti... Doktorun ifadesi ortaya çıktı

Hayatı karardı: Dudağı düştü

Hayatı karardı: Dudağı düştü

Görenler şaştı kaldı! Türü bilinmiyor, 1,5 metre uzunluğunda 2 ayaklı...

Görenler şaştı kaldı! Türü bilinmiyor, 1,5 metre uzunluğunda 2 ayaklı...
 

POPÜLER HABERLER

Bayraktar TB2 İHA KKTC´de

Bayraktar TB2 İHA KKTC´de

İşte ABD'nin en yakın müttefiklerine bile satmadığı uçak: F-22 Raptor

İşte ABD'nin en yakın müttefiklerine bile satmadığı uçak: F-22 Raptor

Vergi borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'ta değişiyor

Vergi borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'ta değişiyor

Putin 'durdurulamaz' demişti! O füzeyle ilgili önemli açıklama

Putin 'durdurulamaz' demişti! O füzeyle ilgili önemli açıklama

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA