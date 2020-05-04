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Kütahya'daki karantina süreleri dolan 164 kişi evlerine gönderildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere'den getirilerek Kütahya'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirilen 164 Türk vatandaşı, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

AA04 Mayıs 2020 Pazartesi 11:51 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 11:52
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Andız Mahallesi'ndeki Hezar Dinari ve Emine Gülbahar Hatun öğrenci yurtlarına yerleştirilenlerin 14 günlük karantina süresi sona erdi.

Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, otobüslerle memleketlerine gönderildi.

AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kütahya'da misafir edilen kişilerde herhangi bir sağlık sorunu yaşanmadığını söyledi.

Gözetim sürelerinin sorunsuz tamamlandığını belirten Artun, "Devletimiz bu vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşıladı. Vatandaşlarımız, 9 otobüs ile 22 ayrı şehre göndererek ailelerine kavuşacaklar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, ilgili bakanlıkların yürüttüğü ortak çalışmayla 164 Türk vatandaşı, İngiltere'den kalkan uçakla Kütahya Zafer Havalimanı'na getirilmişti.

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