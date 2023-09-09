İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2023 Cumartesi / 24 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,84
  • EURO
    28,7661
  • ALTIN
    1655.92
  • BIST100
    8325.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kutlamaya bile katılmadı... Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na bir rest daha: CHP 'tembellik' yaptı
Güncel

Kutlamaya bile katılmadı... Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na bir rest daha: CHP 'tembellik' yaptı

CHP'de değişim hareketinin başını çeken ancak tutarsız açıklamalarda geri adım attığını söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir kez daha 'değişim' mesajı verdi. Öte yandan İmamoğlu'nun 'yoğun' olduğunu bahane ederek CHP'nin 100. yıl kutlamalarına katılmaması da dikkatlerden kaçmadı.

9 Eylül 2023 Cumartesi 11:15 - Güncelleme:
Kutlamaya bile katılmadı... Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na bir rest daha: CHP 'tembellik' yaptı
ABONE OL

Seçimler bitti ancak CHP'de kavganın sonu gelmedi. Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim hareketi, partiyi hareketlendirdi. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday olduğunu söyleyen Ekrem İmamoğlu, genel başkanlık yarışından çekildi. Ancak CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e destek verdi.

KUTLAMALARA KATILMADI!

Değişim krizinin aşılamadığı CHP'de dün akşam 100. Yılı kutlama etkinlikleri gerçekleşti. Tüm partililer, CHP'li belediye başkanları hatta 'genel başkan olmaya hazırım' diyen Özgür Özel bile kutlamalara gitti. Yalnızca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eksikti. Herkes, genel başkanı olma hevesine kapıldığı partinin kutlamasına katılmayan Ekrem İmamoğlu'nun mazeretini merak etti.

MAZERETİ 'YOĞUNLUK'

Yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun gündemindeki yoğunluktan dolayı davete gitmediği belirtildi.

YİNE 'DEĞİŞİM' DEDİ

Ancak CHP'nin 100. Yılı için fondaş Cumhuriyet için kaleme aldığı yazıda, yine değişimden söz etti. Yeni vizyon isimli yazıda, değişim adı altında CHP'nin yönetimini eleştirdi. "CHP'nin bu durumu üzerine düşünmemiz, hep beraber bu durumu değiştirmenin yollarını bulmamız gerekiyor" dedi. Dünya ve Türkiye dönüşürken CHP'nin 'tembellik' yaptığını söyleyen Ekrem İmamoğlu yazısının sonunda bir kez daha değişim mesajı verdi.

Tam da CHP'nin 100. yılında, Kemal Kılıçdaroğlu'na mesajı gönderdi: Vaadim de şu olsun: CHP değişecek, Türkiye değişecek...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.