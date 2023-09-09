Seçimler bitti ancak CHP'de kavganın sonu gelmedi. Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim hareketi, partiyi hareketlendirdi. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday olduğunu söyleyen Ekrem İmamoğlu, genel başkanlık yarışından çekildi. Ancak CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e destek verdi.

KUTLAMALARA KATILMADI!

Değişim krizinin aşılamadığı CHP'de dün akşam 100. Yılı kutlama etkinlikleri gerçekleşti. Tüm partililer, CHP'li belediye başkanları hatta 'genel başkan olmaya hazırım' diyen Özgür Özel bile kutlamalara gitti. Yalnızca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eksikti. Herkes, genel başkanı olma hevesine kapıldığı partinin kutlamasına katılmayan Ekrem İmamoğlu'nun mazeretini merak etti.

MAZERETİ 'YOĞUNLUK'

Yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun gündemindeki yoğunluktan dolayı davete gitmediği belirtildi.

YİNE 'DEĞİŞİM' DEDİ

Ancak CHP'nin 100. Yılı için fondaş Cumhuriyet için kaleme aldığı yazıda, yine değişimden söz etti. Yeni vizyon isimli yazıda, değişim adı altında CHP'nin yönetimini eleştirdi. "CHP'nin bu durumu üzerine düşünmemiz, hep beraber bu durumu değiştirmenin yollarını bulmamız gerekiyor" dedi. Dünya ve Türkiye dönüşürken CHP'nin 'tembellik' yaptığını söyleyen Ekrem İmamoğlu yazısının sonunda bir kez daha değişim mesajı verdi.

Tam da CHP'nin 100. yılında, Kemal Kılıçdaroğlu'na mesajı gönderdi: Vaadim de şu olsun: CHP değişecek, Türkiye değişecek...