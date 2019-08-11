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Kutsal topraklarda hac coşkusu

Kutsal topraklardaki yaklaşık 3 milyon Müslüman hacı oldu.

  • AA
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Arafat Vakfesi'nin ardından dün akşam saatlerinde kafileler halinde otobüslerle Müzdelife'ye geçen hacı adayları, burada da Vakfe Duası'nı yapıp şeytana atılmak üzere taş topladı.

Gece yarısından itibaren Cemerat'taki şeytan taşlama alanına geçen Müslümanlar, büyük şeytan olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş attı.

Daha sonra Kabe'ye giderek ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştiren Müslümanlar, tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı.

Böylece bu yıl kutsal topraklara Türkiye'den gelen 80 bin civarındaki hacı adayı dahil yaklaşık 3 milyon Müslüman hacı oldu.

Hacıların büyük kısmı sabah ve bayram namazlarını Kabe'de kıldı.

Türk askerini gören teröristler böyle kaçtı

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