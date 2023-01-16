''Kütüphanesiz Okul Kalmayacak'' projesi kapsamında öğrenciler hem okuyor hem eğleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın destekleriyle 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi çerçevesinde yapılan yeni kütüphanelerle birlikte mevcut kütüphanelerin zenginleştirilmesi, Yüksekovalı öğrencilerinin eğitimlerindeki başarısına katkı sağlıyor.

Yüksekova ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Süleyman Uğur Sıtkı Ortaokulunda Zakir Kaya isimli hayırsever tarafından kurulan donanımlı kütüphane sayesinde okulun öğrencileri hem kitap okuyor hem de akıl ve zeka oyunları eşliğinde eğleniyorlar. Proje çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı ve hayırseverlerin destekleriyle 24 kütüphane yapılırken, ilçe genelinde kütüphane sayısı 87'ye ve kitap sayısını ise 95 bin 210'a çıktı.

Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi çerçevesinde Süleyman Uğur Sıtkı Ortaokuluna kazandıran kütüphaneyi yerinde ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere tek tek kitap dağıtan Kaymakam Çimşit, daha sonra kütüphanede satranç oynadı. Burada açıklamalarda bulunan Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesinin 15 aydır Türkiye genelinde yürütüldüğünü belirterek, "Bizler Yüksekova'da projenin uygulamaya başlandığı tarihten itibaren okullarımıza 24 tane kütüphane kazandırdık. Kazandırdığımız 24 kütüphane ile toplam kütüphane sayımızı 87'ye çıkarttık. Bu kütüphaneleri okullarımıza kazandırırken, bir taraftan bakanlığımızın sağladığı ödenekler bir taraftan da hayırseverlerimizin katkılarıyla yaptık. Yüksekovamıza katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da kütüphanelerimiz ve kitap sayımızı arttırmayı hedefliyoruz. Bununla beraber kütüphanelerimizdeki kitap sayımızı 95 bin 210'a çıkardık. Bununla beraber kütüphanelerimizde okuma saatlerinin yapılmasını sağlıyoruz. Öğrencilerimiz kitap okurken, diğer yandan da akıl ve zeka gibi oyunları oynayarak daha güzel vakit geçiriyorlar. Ben bu projeyi destekleyen Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye, Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'e, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık'a yürekten teşekkür ediyorum. En güzel şekilde hayata geçirilmesinde katkı ve destek sağlayan Hakkari Valimiz İdris Akbıyık'a, İl Milli Eğitim Müdürüm Bilal Gür ve Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Atael'e, şube müdürlerimiz ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Çimşit'e, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Yüksekova Milli Eğitim Şube Müdürü Cumali Kaya ve okul yöneticileri eşlik etti.