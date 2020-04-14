Kuveyt'ten getirilen 248 kişi Kayseri'de gözlem altına alındı

AA 14 Nisan 2020 Salı 16:49 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 16:49

Kuveyt'te işçi olarak çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 248 kişi, Türk Hava Yollarına ait uçakta Kayseri'ye getirildi.

Kayseri Havalimanı'ndaki ilk kontrollerden sonra otobüslere bindirilen vatandaşlar, polis eşliğinde merkez Talas ilçesinde bulunan Melikgazi Yurt Müdürlüğüne getirildi.

Burada, "Ölürüm Türkiye" şarkısı eşliğinde Türk bayrakları ile karşılanan vatandaşlar, kontrollerin ardından yurda yerleştirilmeye başlandı.

İşçiler ve aileleri, 14 gün boyunca burada karantinada tutulacak.