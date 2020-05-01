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Kuveyt'ten getirilen vatandaşların karantina süresi doldu, evlerine uğurlandı

Burdur'da Kuveyt'ten getirilip, karantinaya alınan 273 işçiden 14 günlük süreleri dolan 270'i, Mehter Marşı eşliğinde evlerine gönderildi. 'Covid-19' testleri pozitif çıkan 3 kişinin ise tedavisi, Burdur Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

DHA01 Mayıs 2020 Cuma 13:39 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 13:39
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Kuveyt'ten getirilerek, koronavirüs tedbirleri kapsamında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'ndeki Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli KYK yurtlarına yerleştirilen 273 işçiden 270'i, karantina sürelerinin dolmasının ardından otobüslerle memleketlerine gönderildi. Yurtta 14 gündür kalanlar, Mehter Marşı ve 'Ölürüm Türkiye'm' şarkısı eşliğinde otobüslere bindirilip, evlerine gönderildi. 'Covid-19' test sonucu pozitif çıkan 3 kişinin tedavisi ise Burdur Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

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