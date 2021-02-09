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Güncel

Kuvvetli lodos nedeniyle bir apartmanın çatısı koparak iki sokak uzağa uçtu

Bursa'da kuvvetli lodostan dolayı bir apartmanın çatısı koparak iki sokak uzağa uçtu. Apartman sakini Mustafa Dilek, olay sırasında binanın çatı katında çay içtiğini söyleyerek, 'Vidalar yerinden kopmaya başladı ilk başta. O sırada ellerimi ve yüzümü kapatıp korunmaya çalıştım. Çok korktum. Bir anda rüzgar geldi, kopardı' dedi.

AA09 Şubat 2021 Salı 09:57 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 09:57
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Bağlarbaşı Mahallesi Şenol Şentürk Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısı, kuvvetli lodostan kaynaklı uçarak iki sokak ötedeki Vatan Caddesi'ne düştü.

Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Elektrik direğindeki telleri de koparan çatı, caddeyi trafiğe kapadı.

Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı caddedeki çatı, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kaldırıldı.

- ÇAY İÇERKEN ÜSTÜNDEKİ ÇATI UÇTU

Bina sakinlerinden Mustafa Dilek (20), gazetecilere, çatının büyük bir gürültüyle uçtuğunu söyledi.

Kısa süreli bir şok yaşadığını belirten Dilek, "Çatı katında çay içiyordum. Vidalar yerinden kopmaya başladı ilk başta. O sırada ellerimi ve yüzümü kapatıp korunmaya çalıştım. Çok korktum. Bir anda rüzgar geldi, kopardı. Demirleri yerinden söktü. Bulunduğum yerde çatı vardı bir anda uçtu." ifadelerini kullandı.

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