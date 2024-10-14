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  • ''KUYU-36'' operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 157 şüpheli yakalandı
Güncel

''KUYU-36'' operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 157 şüpheli yakalandı

İki ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'KUYU-36' operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 157 şüpheli yakalandı.

IHA14 Ekim 2024 Pazartesi 15:24 - Güncelleme:
''KUYU-36'' operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 157 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haklarında İnterpol'ün Kırmızı Bülteniyle arama kararı bulunan 2 kişinin elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen KUYU-36 operasyonlarında 157 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Haklarında İnterpol'ün Kırmızı Bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan B.B. ve yine yurt dışında tutuklu bulunan B.C.G.'nin yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'KUYU-36' operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 157 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu çalıntı araç veya kasklı motosikletlerle 100 farklı eyleme karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, yağma amaçlı tehdit, silah ticareti, uyuşturucu madde imal ve ticareti, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve tehdit ve mala zarar verme suçlarından haklarında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yerlikaya, operasyonlar sonucu 40 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet otomatik tabanca, 5 adet pompalı tüfek, 3 adet AK 47 uzun namlulu tüfek, 2 adet el bombası, 9 adet çelik yelek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası'nın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

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