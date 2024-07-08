İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2024 Pazartesi / 2 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,7293
  • EURO
    35,4808
  • ALTIN
    2497.4
  • BIST100
    10911.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Kuyu-7'' operasyonlarında yakalanan 33 zanlı adliyeye sevk edildi
Güncel

''Kuyu-7'' operasyonlarında yakalanan 33 zanlı adliyeye sevk edildi

İstanbul ve İzmir'de, elebaşılığını Volkan Reçber'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik 'Kuyu-7' operasyonlarında gözaltına alınan 33 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 14:13 - Güncelleme:
''Kuyu-7'' operasyonlarında yakalanan 33 zanlı adliyeye sevk edildi
ABONE OL

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, elebaşılığını yurt dışındaki Reçber'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 33 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen "KUYU-7" operasyonlarında elebaşılığını Volkan Reçber'in yaptığı Organize Suç Örgütü Üyesi şüpheli yakalandı." ifadelerini kullanmıştı.

Şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, iş yerlerine silahlı saldırı, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme" başta olmak üzere 25 ayrı suç eylemini gerçekleştirdiklerini aktaran Yerlikaya, operasyonlar sonucu 34 ruhsatsız tabanca, kalaşnikof, balistik yelek ve otomatik silah ele geçirildiğini kaydetmişti.

  • suç örgütü
  • operasyon
  • şüpheli

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.