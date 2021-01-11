Kuyumcu dükkanına hırsızlığa suçüstü

AA 11 Ocak 2021 Pazartesi 10:01 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 10:01

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, merkez Sarıçam ilçesinde 3 Ocak’ta kuyumcu dükkanından hırsızlık girişiminde bulunurken yakalanan Mustafa O. (34) ile Emrullah G'nin (21)emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlıların açmaya çalıştıkları kasada 18 kilogram altın bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin daha önce kentteki akaryakıt istasyonu ile İstanbul, Antalya ve Mersin'deki iş yerlerinden hırsızlık olaylarına karıştıkları gerekçesiyle cezaevine gönderildikleri ve yaklaşık bir ay önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



- KAR MASKELİ ŞÜPHELİLER KAMERADA

Akaryakıt istasyonundaki hırsızlık olayına ilişkin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iş yerine otomobille gelen kar maskeli iki zanlının araçtan inip uzaklaşmaları ve bir süre sonra ellerindeki çantayla dönmeleri yer alıyor.



- OLAY

Yeşiltepe Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanının 3 Ocak'ta alarmının çaldığı ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edilmişti. İş yerinin elektronik kepenginin kısmen açık olduğunu fark eden ekipler, içeriye girdiklerinde iki şüpheliyi saklanırken yakalamıştı. Zanlıların güvenlik kamerasının kablolarını kestikleri ve oksijen kaynağıyla kasayı açmaya çalıştıkları belirlenmişti.;;;;;;;

