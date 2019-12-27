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Kuyumcu soyguncuları adliyeye sevk edildi: Akraba çıktılar

İzmir'in Buca ilçesinde, bir kuyumıcyya girerek silahlı soygun yapan, 2 kişiyi yaralayan ve yaklaşık bir kilo altınla kaçtıktan sonra yakalanan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, akraba olduğu, herhangi bir suç kaydı olmadığı, paraları olmadığı için soygun girişimde bulunduğu ileri sürüldü.

Atakan Şen/STAR27.12.2019  14:46 - Güncelleme: 27.12.2019  14:46

Geçtiğimiz salı günü, Buca ilçesi Gediz Mahallesi 682 Sokak'taki bir kuyumcuya gelen biri kadın maskeli 3 kişi, tabancayla ateş ederek kuyumcu Ufuk Atçı'yı omzundan yaraladı.Çevrede bir iş yeri olan, kuyumcunun akrabası Filiz Taş da ayağından vuruldu. Şüpheliler olay yerinden yaklaşık bir kilo altınla kaçarken , yaralılar Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapıtıkları araştırmalarda soygun olayını gerçekleştiren R.A. , B.A. , H.A., ve H.A. tespit ederken, olaydan 24 saat geçmeden soygunda çaldıkları altınlarla birlikte yakaladı.


Adliyeye sevkleri oldu


Emniyetteki işlemleri tamamlanan biri kadın 4 şüpheli, Bügün Asayiş Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevkedildi. Şüphelilerin akraba olduğu, daha önce bir suç kayıtlarının olmadığı, paraları olmadığı için soygun yapmaya karar verdikleri öğrenildi.


Aynı kuyumcuya daha öncede soygun girişimi olmuş


Öte yandan, aynı kuyumcunun geçtiğimiz Temmuz ayında da soyulma teşebbüsü geçirdiği ortaya çıktı. Ufuk Atçı'nın kardeşi İlhan Atçı, kuyumcudayken daha önce tanıdığı, kuyumcuya gelip giden şahıs tarafından bıçaklanmış, şüpheli şahıs panik yaparak soygunu gerçekleştiremeden kaçmıştı.

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