32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5609
  • 6,1798
  • 258.468
  • 100.463
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kuzenini traktörle ezerek öldürdü

Amasya'nın Merzifon ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada bir kişi öldü, bir kişi gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İddiaya göre, Elmayolu köyünde yaşayan akraba iki aile arasında, tarlada su kanalı açma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Hidayet E. amcasının oğlu Kadim E'yi traktörle ezerek, öldürdü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kadim E'nin cenazesi Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde yapılan ilk incelemenin ardından, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Hidayet E'yi gözaltına aldı.

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! İşte o anlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Balıkesir'deki korkunç kazayla ilgili yeni açıklama

Balıkesir'deki korkunç kazayla ilgili yeni açıklama

Bahçe çöktü, bir anda ortaya çıktı

Bahçe çöktü, bir anda ortaya çıktı

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Yanal'dan Volkan Demirel'e teklif!

Yanal'dan Volkan Demirel'e teklif!

Sır ölümde 'Michael Jackson' detayı

Sır ölümde 'Michael Jackson' detayı

Çatık kaşlı portresini gördü, espriyi patlattı

Çatık kaşlı portresini gördü, espriyi patlattı

Dünyada eşi benzeri yok! 8 aylık deneme sonucu bulundu

Dünyada eşi benzeri yok! 8 aylık deneme sonucu bulundu

Yangından çocuklarını böyle kurtardı

Yangından çocuklarını böyle kurtardı
 

POPÜLER HABERLER

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! İşte o anlar...

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! İşte o anlar...

2 bin 973 rakımlı dağda yapılıyor! Kilosu 50 lira

2 bin 973 rakımlı dağda yapılıyor! Kilosu 50 lira

Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın faciası

Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın faciası

Efsanelere konu oldu... Yıllarca Müslümanlar tarafından korundu

Efsanelere konu oldu... Yıllarca Müslümanlar tarafından korundu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA