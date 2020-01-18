İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,889
  • EURO
    6,5329
  • ALTIN
    294.459
  • BIST100
    121475
Güncel

Kuzenlerin kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Aksaray’da kuzeniyle kavga eden bir kişi kuzenine tabancayla 3 el ateş ederek ağır yaraladı.

IHA18.01.2020  17:39 - Güncelleme: 18.01.2020  17:39

Olay, Eskil ilçesi Merkez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir park alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hurşit Uz (41) ile amcaoğlu Hakan Uz (32) aralarında bir konu nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavga dönüşmesi üzerine Hakan Uz belinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı çıkartarak kuzeni Hurşit Uz’a 3 el ateş etti. Çevredeki vatandaşların silah sesini duyması üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri ağır yaralanan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı şahıs daha sonra ambulansla Eskil İlçe Devlet Hastanesine kaldırılırken, burada yapılan müdahalenin ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hurşit Uz’un durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştiren kuzen Hakan Uz ise Eskil İlçe Emniyet Müdürlüğüne tabancayla birlikte teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya, Polonya’da savaşta ölenlerin sayısını 75 yıl sonra açıkladı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye Libya'da Yunanistan'la çatışır mı? Uzmanlardan çarpıcı yorum
Türkiye Libya'da Yunanistan'la çatışır mı? Uzmanlardan çarpıcı yorum

Türkiye Libya'da Yunanistan'la çatışır mı? Uzmanlardan çarpıcı yorum

'Türkiye ile ilişkilerimiz sağlam ve mükemmel'
'Türkiye ile ilişkilerimiz sağlam ve mükemmel'

'Türkiye ile ilişkilerimiz sağlam ve mükemmel'

CHP'ye çok sert tepki: Bu mesajla alakalı ne yapacaksınız?
CHP'ye çok sert tepki: Bu mesajla alakalı ne yapacaksınız?

CHP'ye çok sert tepki: Bu mesajla alakalı ne yapacaksınız?

Berlin öncesi darbeci Hafter'den yeni oyun
Berlin öncesi darbeci Hafter'den yeni oyun

Berlin öncesi darbeci Hafter'den yeni oyun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.