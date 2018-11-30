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Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arasındaki bazı seferler geçici olarak durduruldu.

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Kuzey Ege'de 3 gündür etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
 
Alınan bilgiye göre, saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arasında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan bazı arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.
 
Fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe 07.00 ve Kabatepe-Gökçeada 09.00 ile Bozcaada-Geyikli 07.45, 10.00 ve Geyikli-Bozcaada 08.00, 11.00 seferleri iptal edildi.
 
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, iptal edilen seferlerin fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından yeniden başlatılacağını, diğer hatlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.  

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