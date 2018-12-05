Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
Kuzey Ege'de fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arasında yarın yapılacak bazı seferler geçici olarak iptal edildi.
- AA
Alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren etkisini arttıracak fırtına nedeniyle yarın Gökçeada-Kabatepe saat 07.00, Kabatepe-Gökçeada saat 09.00, Bozcaada-Geyikli saat 07.15 ve Geyikli-Bozcaada saat 08.00 seferi geçici olarak durduruldu.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, iptal edilen seferlerin fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından yeniden başlatılacağını, diğer hatlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.