Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren etkisini arttıracak fırtına nedeniyle yarın Gökçeada-Kabatepe saat 07.00, Kabatepe-Gökçeada saat 09.00, Bozcaada-Geyikli saat 07.15 ve Geyikli-Bozcaada saat 08.00 seferi geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, iptal edilen seferlerin fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından yeniden başlatılacağını, diğer hatlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.