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Güncel

Kuzey Irak saldırısının ardından MİT'ten PKK/YPG'ye ağır darbe!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusu 'Bahoz Afrin' kod adlı teröristi etkisiz hale getirdi.

AA24 Aralık 2023 Pazar 13:48 - Güncelleme:
Kuzey Irak saldırısının ardından MİT'ten PKK/YPG'ye ağır darbe!
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in saha ajanları, terör örgütünde 2019 yılından itibaren faaliyete başlayan, 2021 yılından itibaren de sözde Aynularab sorumlusu olan "Bahoz Afrin" kod adlı teröristin sınır hattındaki güvenlik güçlerine yönelik yeni bir eylem hazırlığında olduğu bilgisini aldı.

Öncelikli hedef listesine eklenip, yakın takibe alınan teröristin, planladığı eylemin son aşamasında olduğunun öğrenilmesi üzerine harekete geçildi.

Düzenlenen operasyonla, terör örgütünün sözde Aynularab eyalet sorumlusu "Bahoz Afrin" etkisiz hale getirildi.

- TERÖR ÖRGÜTÜ SORUMLU BULMAKTA ZORLANIYOR

"Bahoz Afrin" kod adlı teröristin etkisiz hale getirilmesi, terör örgütündeki çözülmeyi de hızlandırdı.

Aynularab'a sorumlu olarak gönderilen teröristlerin sürekli olarak MİT tarafından etkisiz hale getirilmesinden dolayı örgütün bölgede büyük bir kriz yaşadığını ve sorumlu düzeyde faaliyet yürütecek terörist bulmakta zorlandığını öğrenildi.

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