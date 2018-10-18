Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında PKK'ya ait sığınak ve mühimmat depoları imha edildi

<p> TSK'nın Twitter hesabından, harekata ilişkin bilgi paylaşıldı.</p> <p> Açıklamada, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine bugün düzenlenen harekatta bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah ve mühimmat depolarının imha edildiği duyuruldu.</p>
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