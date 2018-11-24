Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyi Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığında olan 6 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'dan yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine 24 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edildiği, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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