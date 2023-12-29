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Kuzey Irak'a hava harekatı... Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Asos bölgelerindeki 16 hedef hava harekatıyla imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

AA29 Aralık 2023 Cuma 19:14 - Güncelleme:
Kuzey Irak'a hava harekatı... Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak kuzeyinde bulunan ve MİT ile koordineli olarak tespit edilen Metina, Gara, Hakurk ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine bugün 17.30'da hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "İcra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 16 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Asil milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin ve milletin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye "tek bir terörist kalmayıncaya kadar" azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Bu harekatlar sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır." denildi.

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