TSK: Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist öldürüldü

<p> TSK'nın Twitter hesabından harekata ilişkin bilgi paylaşıldı.</p> <p> Açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesi üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.</p>
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