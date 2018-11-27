TSK: Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde dört bölücü terörist etkisiz hale getirildi Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine 26-27 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı dört bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.