TSK: Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde dört bölücü terörist etkisiz hale getirildi
Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine 26-27 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı dört bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.
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