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TSK: Irak kuzeyine düzenlenen hava harekâtı silahlı dört bölücü terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan terör örgütü PKK mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

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Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal medya hesaplarından paylaştığı bilgide "Irak kuzeyine 03 Aralık 2018’de keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen teröristlere karşı düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı dört bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi

 

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